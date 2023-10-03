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تحيا مصر بالوعى والعمل .. غدا فى اليوم السابع

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 07:19 م
تحيا مصر بالوعى والعمل .. غدا فى اليوم السابع اليوم السابع غدا

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ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " فى الذكرى الـ50 للنصر العظيم.. تحيا مصر.. بالوعى والعمل.. الرئيس السيسى: الشعب يقدر دور القوات المسلحة فى الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.. الرئيس يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة وقبرى السادات وعبدالناصر.. ويترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويوجه التحية لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لحماية الوطن.

 

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برلمانيون وأحزاب وفنانون يرحبون بتلبية الرئيس السيسى لنداء الوطن وإعلانه الترشح لفترة رئاسية جديدة.. 30 رسالة بخط اليد من أبطال وأسر الشهداء للشعب: حافظوا على بلدكم واستمروا فى العمل.. واللى حصل فى مصر فى 10 سنوات كان مفروض يحصل فى ألف سنة

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