تحرير 286 محضرا و345 مخالفة بمخابز أسوان

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتشديد الرقابة التموينية، وتكثيف المرور على المخابز والمطاحن والأسواق ومحلات الجزارة وكل الأنشطة التجارية للتأكد من مدى توافر السلع ومدى صلاحيتها وجودتها للإستهلاك الآدمى ، مع ضبط أى حالات للغش التجارى والإحتكار، ونظمت اللجان المشتركة من مديريات التموين والصحة وجهاز حماية المستهلك، حملات متتالية لضبط الأسواق.
جانب من الحملة
حملات تكوينية
حملات على المخابز
ضبط مخالفات غذائية
أكد المهندس خالد أبو القاسم مدير عام التموين بأسوان، فى بيان صحفى، أن جهود هذه الحملات أسفرت عن تحرير العديد من المخالفات وضبط كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك والمجهولة المصدر بإجمالى 286 محضرا ومخالفة متنوعة، والتى شملت تحرير 142 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، وكذا تحرير 24 محضرا للبيع بأزيد من السعر المقرر ، و 37 محضر شهادة صحية ، و 18 محضر إدارة منشأة بدون ترخيص ، و 15 محضرا للغش التجارى ، بالإضافة إلى 14 محضر إمتناع عن البيع ، و 9 محاضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية ، و 12 محضرا لمواد بترولية ، فضلاً عن 15 محضرا لتجار التموين، حيث تم ضبط 584 قاروصة سجائر لأنواع مختلفة ، و 4400 لتر سولار ، و 65 شيكارة دقيق ، و 1160 كجم من السكر ، و 140 كجم من الأرز ناقص الوزن.
وأشار إلى أنه فى مجال المخابز البلدية تم تحرير 345 مخالفة منها 45 مخالفة نقص للوزن، و 76 مخالفة للتصرف ، و 48 مخالفة لخبز غير مطابق للمواصفات ، و 75 مخالفة لعدم وجود إعلان أو بونات ونظافة ، علاوة على 62 مخالفة توقف عن الإنتاج ، و 39 مخالفة لإختراق النظام وإثبات مبيعات وهمية.
جانب من الحملة
حملات تكوينية
حملات على المخابز
ضبط مخالفات غذائية
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