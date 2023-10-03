تحرير 286 محضرا و345 مخالفة بمخابز أسوان

أكد المهندس خالد أبو القاسم مدير عام التموين بأسوان، فى بيان صحفى، أن جهود هذه الحملات أسفرت عن تحرير العديد من المخالفات وضبط كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك والمجهولة المصدر بإجمالى 286 محضرا ومخالفة متنوعة، والتى شملت تحرير 142 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، وكذا تحرير 24 محضرا للبيع بأزيد من السعر المقرر ، و 37 محضر شهادة صحية ، و 18 محضر إدارة منشأة بدون ترخيص ، و 15 محضرا للغش التجارى ، بالإضافة إلى 14 محضر إمتناع عن البيع ، و 9 محاضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية ، و 12 محضرا لمواد بترولية ، فضلاً عن 15 محضرا لتجار التموين، حيث تم ضبط 584 قاروصة سجائر لأنواع مختلفة ، و 4400 لتر سولار ، و 65 شيكارة دقيق ، و 1160 كجم من السكر ، و 140 كجم من الأرز ناقص الوزن.

وأشار إلى أنه فى مجال المخابز البلدية تم تحرير 345 مخالفة منها 45 مخالفة نقص للوزن، و 76 مخالفة للتصرف ، و 48 مخالفة لخبز غير مطابق للمواصفات ، و 75 مخالفة لعدم وجود إعلان أو بونات ونظافة ، علاوة على 62 مخالفة توقف عن الإنتاج ، و 39 مخالفة لإختراق النظام وإثبات مبيعات وهمية.





جانب من الحملة



حملات تكوينية



حملات على المخابز



ضبط مخالفات غذائية

