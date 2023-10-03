تحت شعار "انتصارات - إنجازات".. الشباب والرياضة تعقد اجتماعا تنسيقيا للمنتدي الرابع لبرلمان شباب مدن القناة بشمـال سيناء

ياسمين يحيى

عقدت وزارة الشباب والرياضة، مساء اليوم الثلاثاء، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدنى "الإدارة العامة لبرلمانى الطلائع والشباب"، اجتماعًا تنسيقيًا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فى إطار استعدات الوزارة لعقد المُنتدى الرابع لبرلمان شباب مدن القناة، تحت شعار "انتصارات.. إنجازات"، المزمع انعقاده بمحافظة شمال سيناء، بمشاركة أعضاء برلمان الشباب والشيوخ من محافظات جنوب سيناء، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد.

جاء ذلك بحضور كل من: إيمان عبد الجابر، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدنى، راندا البيطار، مدير عام برلمانى الطلائع والشباب، إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، خالد مكاوى، مدير إدارة التعليم المدنى بمحافظة شمال سيناء، أسامة الصياد مدير إدارة برلمان الشباب بالوزارة، الدكتور محمد المزيكى، مسئول برلمان الشباب بالوزارة".

وثمن المشاركون فى الاجتماع على أن ثمار نجاح المُنتديات السابقة بفضل التوجيهات المستدامة من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ومشاركته الثرية خلال الجلسات النقاشية مع أعضاء المُنتدى الأول لبرلمان شباب الصعيد، والثانى لبرلمان غرب ووسط الدلتا، والثالث برلمان شباب شرق الدلتا، وتطلعاته الدائمة على أن مشاركة الشباب فى المنتديات تعتبر مسارًا أساسيًا لرسم خريطة الطريق نحو إيجاد مساحات مشتركة بين الأفكار والرؤى الشبابية المختلفة، والاستفادة من قدرات الشباب، وتوسيع أثر أفكارهم بالرؤى الإيجابية والطموح والطاقة والأفكار الملهمة لحلول إبداعية تحقق البناء والتنمية للدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة .

ومن المقرر أن ترتكز جلسات المُنتدى على عدد من المحاور المهمة، أبرزها: المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تعزيز المشاركة السياسية، تحديات ورؤى الوضع الاقتصادى المصرى.