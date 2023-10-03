اليوم السابع يطلق أكبر بوابة لمتابعة انتخابات الرئاسة 2024

أطلق اليوم السابع أكبر بوابة لمتابعة انتخابات الرئاسة 2024، لتقدم متابعة شاملة ووافية ودقيقة لكل ما يخص الانتخابات الرئاسية.
وتضم بوابة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 مجموعة من الأبواب تقدم من خلالها رؤية شاملة لكل فعاليات العرس الديمقراطى الذى تنتظره مصر والمصريون خدمة للقارئ.
تقدم بوابة الانتخابات فى "الطريق إلى الرئاسة" خدمات تتمثل فى كل ما يخص تعليمات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وكل ما يخص طرق التصويت، لتجعل بين يدى القارئ خريطة محدثة بكل القرارات الرسمية في العملية التنظيمية للانتخابات.
وترصد في "الانتخابات الرئاسة" كل أخبار رئاسة الجمهورية، فضلا عن باب "حملات ومؤتمرات" الذى يرصد كل ما يخص حملات المرشحين للرئاسة، ونشاط المرشحين، والمؤتمرات الانتخابية، وبرامج المرشحين.
ولتكتمل الرؤية وتكون أوسع يقدم باب "انتخابات TV" كل لقطات الفيديو الخاصة بالوقائع والأحداث والمناسبات التي تدور في فلك العرس الديمقراطى وتغطية البرامج التليفزيونية وما تناقشه مما يخص انتخابات الرئاسة.
ولا أن المستقبل المبنى على الحاضر لا بد له من ماض تاريخى بحجم تاريخ مصر فإن باب "مصر تنتخب" يقدم وجبة تثقيفية تاريخية عن رئاسة مصر ورؤسائها السابقين.
ويسعى اليوم السابع دائما لتقديم خدمة شاملة لقرائه الأعزاء تتحلى دوما بالمصداقية والموضوعية.
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