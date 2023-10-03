الوادى الجديد تحتفل بعيدها القومى الـ64 بحضور وفد من المحافظين السابقين.. صور

تحتفل محافظة الوادى الجديد، اليوم، بعيدها القومى "الـ64" والذى يوافق 3 أكتوبر من كل عام، تزامنًا إعلان الرئيس المصرى الراحل جمال عبدالناصر عام 1958م عن البدء فى إنشاء واد مواز لوادى النيل يخترق الصحراء الغربية لتعميرها وزراعتها على مياه العيون والآبار بهدف تخفيف التكدس السكانى فى وادى النيل، وذلك بحضور وفد من المحافظين السابقين منهم اللواء طارق مهدى واللواء جمال إمبابى واللواء محمود خليفة وعددا كبيرا من القيادات التنفيذية السابقة بالمحليات والمركزيات لتكريمهم فى يوم الوفاء تقديرًا لجهوهم طوال مسيرة عملهم فى المحافظة.

واستقبل المحافظ وفود المحافظين وزائرى المحافظة وأجروا جولة تفقدية لحديقة 30 يونيو والمجمع الحكومى المميكن كما تنظم المحافظة احتفالية كبرى بمناسبة يوم الوفاء بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان عام المحافظة والتى تضمنت عدد من الفقرات الفنية وعروض مسرحية وفلكلور وكلمات لضيوف المحافظة.

وتحتفل المحافظة فى هذا اليوم بمناسبة ذكرى وصول أول قافلة لتعمير واستصلاح وزراعة الأراضى بالمحافظة وبدأت فى إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة على جانبى الطرق التى تربط بين واحات المحافظة، وتم اعتبار ذلك اليوم عيدا قوميا تحتفل به المحافظة كل عام، حيث أنشئت المحافظة عام 1961ضمن التقسيم الإدارى لمحافظات الجمهورية، وكانت تتكون من مركزيين إداريين هما مركز الخارجة ومركز الداخلة، وفى 1992 تحولت الفرافرة إلى مركز إدارى ليصبح للمحافظة ثلاثة مراكز إدارية، بعد ذلك تحول مركز باريس ومركز بلاط إلى مركزين إدارى أيضا، وبالتالى أصبح للمحافظة خمسة مراكز إدارية.

وتعد محافظة الوادى الجديد هى أكبر محافظات مصر من حيث المساحة والثالثة أفريقيا بعد تمنراست وأدرار فى الجزائر وتبلغ مساحتها 440 ألف كيلو متر مربع وثانى أقل محافظة بعد جنوب سيناء سكانًا ويبلغ عدد سكانها حوالى 360 ألف نسمة تقريبا وتضم المحافظة الآن 5 مراكز، وهي: الداخلة – الخارجة – الفرافرة – باريس – بلاط، ورمزها الرسمى هو معبد هيبس وشجرة النخيل وتنتشر فى أنحائها العديد من المناطق الأثرية التى تمثل مختلف العصور التاريخية وتعتبر من المزارات المهمة ومنها: "جبانة البجوات، معبد هيبس، معبد الناضورة، معبد الغويطة، معبد الزيان، معبد دوش، آثار البشندى، مصاطب بلاط الفرعونية، قرية القصر الإسلامية، مقابر المزوقة، معبد دير الحجر"، وغيرها من المواقع الأثرية والتاريخية المهمة.