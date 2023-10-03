اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 07:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

المرشح المحتمل فريد زهران: "أنا مش إخواني ولا داخل مسرحية.. ومشروعى مش صفرى

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 07:10 م
المرشح المحتمل فريد زهران: "أنا مش إخواني ولا داخل مسرحية.. ومشروعى مش صفرى مؤتمر فريد زهران
كتب محسن البديوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، إنه يقدم نفسه بالانتخابات الرئاسية القادمة كمرشح مدني بديل ديمقراطي قادر على إصلاح الوضع الراهن.
 
 
وطالب خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، لإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية، مؤسسات الدولة بضرورة التزام الحياد في هذه الانتخابات وصولا لتعاون مثمر وبناء بين دوائر النظام والمعارضة .
 
وتابع :" نحن بحاجة للعقل والحكمة داخل النظام مع دعاة العقل والحكمة للتغيير الديمقراطي، وانا مش بمثل مشروع إخواني، ولا مشروع صدامي صفري، ولا مسرحية".
 
وأضاف أنه  يجب تحرير المجال العام المصري وإعادة الحياة للنقابات والجمعيات الأهلية ، مضيفا :" أنا بديل مدني ديمقراطي ولست داعيا لصراع صدامي صفري ولن نتغير بين يوما وليلة ونحتاج طريق طويل للتغيير".

الهيئة الوطنية للانتخابات

مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات

اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات

الرئيس السيسى

المستشار وليد حمزة

المستشار أحمد البندارى

جدول انتخابات الرئاسة في الخارج

جدول انتخابات الرئاسة في الداخل

انتخابات الرئاسة

موعد انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

ميعاد انتخابات الرئاسة

الوطنية للانتخابات

وليد حمزة

مرشحي الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

المرشحين للرئاسة

جدول انتخابات الرئاسة

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

اليوم السابع بلس

تشكيل الهيئة الوطنية للِانتخابات

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

قانون الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية المصرية المرشحين

فريد زهران

حملات ومؤتمرات

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة