المرشح المحتمل فريد زهران: "أنا مش إخواني ولا داخل مسرحية.. ومشروعى مش صفرى

كتب محسن البديوى

قال المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، إنه يقدم نفسه بالانتخابات الرئاسية القادمة كمرشح مدني بديل ديمقراطي قادر على إصلاح الوضع الراهن.

وطالب خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، لإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية، مؤسسات الدولة بضرورة التزام الحياد في هذه الانتخابات وصولا لتعاون مثمر وبناء بين دوائر النظام والمعارضة .

وتابع :" نحن بحاجة للعقل والحكمة داخل النظام مع دعاة العقل والحكمة للتغيير الديمقراطي، وانا مش بمثل مشروع إخواني، ولا مشروع صدامي صفري، ولا مسرحية".

وأضاف أنه يجب تحرير المجال العام المصري وإعادة الحياة للنقابات والجمعيات الأهلية ، مضيفا :" أنا بديل مدني ديمقراطي ولست داعيا لصراع صدامي صفري ولن نتغير بين يوما وليلة ونحتاج طريق طويل للتغيير".