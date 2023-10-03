الفيوم تتوسع فى إقامة معارض ومنافذ السلع الغذائية بالقرى.. اعرف التفاصيل

الفيوم رباب الجالي

تتخذ محافظة الفيوم خطوات جادة لضبط أسعار السلع ومحاربة الغلاء والمساهمة في إقامة منافذ لبيع السلع المدعمة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وذلك من خلال التعاون الكامل بين الغرفة التجارية ومديرية التموين ومؤسسات المجتمع المدني، كما تتخذ المحافظة إجراءات مشددة ضد المخالفين من التجار وأصحاب المحلات وتشن حملات تفتيش دورية وبشكل يومي بكافة قري ومراكز المحافظة.

وقال المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم أن المديرية بالتعاون مع شرطة التموين تقوم بشن حملات مكثفة علي المحلات التجارية وأماكن بيع السلع بمختلف مراكز وقري المحافظة لمراقبة الأسعار والتأكد من إلتزام التجار لافتا الي أنه يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم للتحقيق .

ولفت وكيل وزارة التموين أن المديرية بالتعاون مع الغرفة التجارية، تقوم بإعداد قائمة تفصيلية بأسماء التجار والموردين للسلع الغذائية وفئاتهم "جملة ـ نصف جملة ـ تجزئة ـ نصف تجزئة"، وأماكنهم بكل مركز وقرية على حده، تنفيذا لتوجيهات محافظ الفيوم لإخطار رؤساء مجالس المدن بتلك القائمة، والتحرك بشكل أكثر إيجابية لاستهداف أكبر شريحة من المواطنين بشأن توفير السلع الغذائية لهم بأسعار مخفضة من خلال المعارض ومنافذ البيع، موجهاً باستغلال أماكن معارض "أهلا بالمدارس" للمستلزمات والزي المدرسي عقب الفترة المقررة لها منتصف شهر أكتوبر القادم، لافتتاح معارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وقال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن المحافظة وضعت خطة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار ومجابهة الممارسات الاحتكارية للتجار، والتأكد من قوائم أسعار بيع السلع بالسلاسل الغذائية والمحال التجارية وذلك من خلال التوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

ولفت محافظ الفيوم أنه شدد على تكثيف الحملات المشتركة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة، وتضافر جهود جميع الجهات لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال عمل تدخلات سريعة بالتوسع في إفتتاح معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بشتى مراكز وقرى المحافظة، بالتنسيق بين مديرية التموين، والغرفة التجارية بالفيوم، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، مع تكثيف الحملات التفتيشية المستمرة من قبل مسئولي التموين، والمتابعة الميدانية، وجهاز حماية المستهلك، بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن، لإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع، لمجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري، وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية، والتأكد من وجود قوائم الأسعار وفواتير السلع المعروضة، وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المقررة دون مغالاة، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها.

ووجه المحافظ، بالتنسيق بين مسئولي الغرفة التجارية، ومسئولي مديرية التموين، باستمرار عمل منافذ البيع التابعة للمحافظة بشتى المراكز والمدن، ومدها بكميات مناسبة من السلع الغذائية المتنوعة لبيعها للجمهور بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالمحال التجارية "الجملة والقطاعي" والسوبر ماركت، والشوادر، ومجابهة تخزينها والتحفظ عليها ومصادرتها حال ضبطها، لافتاً إلى أهمية تنوع المعارض الخاصة ببيع المواد الغذائية للمواطنين، سواء التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أو الغرفة التجارية، أو التابعة لكبار التجار وأصحاب المحال التجارية، فضلاً عن مشاركة الأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

كما أكد المحافظ، على رؤساء مجالس المدن بتوفير أماكن بالمراكز والقرى ذات الكثافات السكانية العالية لافتتاح معارض ومنافذ بيع للسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، مع زيادة المعارض والمنافذ الموجودة بمدينة الفيوم لتشمل كافة الأحياء والمناطق، مع استمرار عمل تلك المعارض وهذه المنافذ لأطول فترة ممكنة، مشيراً إلى أهمية التنسيق مع مديرية الزراعة، والإصلاح الزراعي، والوحدات الإنتاجية للسلع الغذائية التابعة للتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة لاستغلال منتجاتها بالبيع بأسعار مخفضة، فضلاً عن أهمية التنسيق مع كلية الزراعة بجامعة الفيوم لاستغلال منفذ البيع الخاص بها الاستغلال الأمثل.

وأكد المحافظ الي أنه استمع إلى جميع الرؤى والمقترحات من الجهات المشاركة والتى تتصل بعدد منافذ البيع والمعارض القائمة بالفعل في الوقت الحالي سواء لبيع المواد الغذائية، أو لبيع الزى والمستلزمات الدراسية، والمواقع والأماكن المقترحة لفتح معارض ومنافذ جديدة، وكذلك آليات توفير السلع الغذائية بهذه المنافذ وتلك المعارض، ودور كل جهة أو مؤسسة سواء حكومية أو غير حكومية عاملة في نطاق القانون في هذا الشأن، فضلاً عن استعراض بعض التحديات التى تم وضع الحلول المنطقية لها، التى تتصل بتسجيل بطاقات التموين، أو وصول الإمدادات الغذائية الخاصة بالسلع التموينية.



حملات تفتيشية علي الأسواق