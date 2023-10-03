وأضاف شويجو -في مؤتمر لوزير الدفاع بالفيديو مع قيادات القوات المسلحة الروسية، وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن تعداد الجنود المتعاقدين والمتطوعين الذين دخلوا الخدمة العسكرية منذ بداية العام بلغ 335 ألف، موضحا أن جميع المناطق المختلفة والشركات الحكومية والقوزاق الروس يقدمون مساهمات كبيرة في قضيتنا المشتركة .

ولفت إلى أن القوات الروسية نجحت من إضعاف القدرة القتالية للجيش الأوكراني بشكل كبير، وألحقت به أضرارا جسيمة، مؤكدا أن محاولات أوكرانيا لاختراق الدفاعات الروسية في منطقتي رابوتينو وفيربوفوي باءت بالفشل، حيث تم صد كافة الهجمات في اتجاه سوليدار وأرتيوموفسك (باخموت الأوكرانية) منوها إلى أنه لدى بلاده ما يكفي من الأفراد العسكريين للعملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا ولا توجد أي خطط لتعبئة إضافية، موضحا أن ما يسهل ذلك إلى حد كبير هو الموقف الوطني لمواطنينا، الذين يتطوعون بنشاط إلى صفوف المدافعين عن الوطن.

من جانبه، أفاد حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوجوماز، بأن قرية كليموفو الحدودية في المقاطعة تعرضت لقصف أوكراني بقذائف عنقودية.

وقال حاكم بريانسك "إن القصف لم يسفر عنه ضحايا أو مصابين حسب المعلومات الأولية، ولكن ألحق أضرارا جزئية بعدد من الأبنية السكنية".

في المقابل، زار وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور، اليوم، العاصمة الأوكرانية (كييف) حيث قام بزيارة ضواحي منطقتي إربين وبوتشا في كييف، وهما المدينتان الأكثر تضرراً خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وذكرت الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف، حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، أن الوزير زار طريق هوستوميل السريع، حيث تجري عملية إعادة الإعمار النشطة للمنازل السكنية والطريق، كما تفقد تشييد المباني السكنية في مجمع إيربينسكي ليبكي السكني، والذي تم تدمير أحدها بالكامل.

وفي بوتشا.. زار وزير الدفاع كنيسة القديس أندراوس وجميع القديسين والنصب التذكاري لضحايا الحرب الروسية.

ووفقا للبيان "هذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها هانو بيفكور إلى منطقة كييف. وكانت زيارته الأولى في يونيو من العام الماضي".. ورافق حاكم منطقة كييف ميخايلو يميتس وزير الدفاع الإستوني في زيارته إلى المنطقة.



تجدر الإشارة إلى أن روسيا بدأت منذ 24 فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة في إقليم "دونباس" جنوب شرقي أوكرانيا، في أعقاب طلب إقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك "رسميا دعم موسكو التى اعترفت بكل منهما "جمهورية مستقلة" ودخلت فى مواجهات عسكرية مع الجيش والقوات الأوكرانية.. بينما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الغربية عقوبات اقتصادية ضخمة على روسيا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين /الجمعة 30 سبتمبر2022/ في كلمة ألقاها بالكرملين أمام المئات من كبار السياسيين الروس، عن ضم أربع مناطق شرقي أوكرانيا هي :لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا؛ بعد "استفتاءات" رفضت نتيجتها كييف وعواصم الدول الغربية، والأمم المتحدة التى قال أمينها العام : إن "الضمّ يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة وما يمثّله المجتمع الدولي".