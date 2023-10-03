اليوم السابع
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الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق فى شقة سكنية ببنها

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 09:48 ص
الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق فى شقة سكنية ببنها الحماية المدنية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة علي حريق شب بشقة سكنية بالطابق السادس بعقار بمنطقة الفلل دائرة قسم شرطة ثان بنها، دون خسائر بشرية أو إصابات، ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وانتدبت المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق السادس بعقار بمنطقة الفلل دائرة قسم شرطة ثان بنها.
 
علي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية لمكان الحريق، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء وسيارة إسعاف لموقع الحريق، وتم السيطرة علي الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بشقة سكنية بالطابق السادس بعقار بمنطقة الفلل دائرة قسم شرطة ثان بنها، دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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