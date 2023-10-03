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الجبهة الوطنية للمصريين بباريس تعلن دعمها للرئيس السيسى بالانتخابات.. فيديو

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 04:43 م
الجبهة الوطنية للمصريين بباريس تعلن دعمها للرئيس السيسى بالانتخابات.. فيديو أحمد غيث نائب المنسق العام للجبهة الوطنية للمصريين في باريس
كتبت – مرام محمد

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أعلن أحمد غيث، نائب المنسق العام للجبهة الوطنية للمصريين فى باريس، دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.
 
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.
 
وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة، شارك فيها الآلاف المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة.
 
وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر.

انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

مسيرات تأييد الرئيس السيسي

مسيرة تأييد الرئيس السيسي

مسيرات حاشدة لتأييد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

احتفالات نصر أكتوبر

نصر 6 أكتوبر

ذكرى نصر أكتوبر

مسيرت تأييد الرئيس السيسي فى ذكرى نصر أكتوبر

اليوم السابع بلس

مسيرة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي

مسيرة دعم للرئيس السيسى

دعم ترشح الرئيس السيسى

مطالبة الرئيس السيسى بالترشح للرئاسة

مسيرات حاشدة لدعم ترشح الرئيس



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