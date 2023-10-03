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التعليم: تسليم الطلاب الكتب المدرسية وعدم تأخيرها لأى أسباب

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 05:00 ص
التعليم: تسليم الطلاب الكتب المدرسية وعدم تأخيرها لأى أسباب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

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وجهت المديريات التعليمية المدارس بضرورة تسليم الطلاب الكتب المدرسية التى وصلت فعليا إلى المخازن وعدم تأخير تسليمها إلى الطلاب لأى أسباب، سواء تأخر الطالب فى سداد القسط الأول من المصروفات أو رسوم الكتب المدرسية، مشددة على ضرورة وصول الكتب للطلاب وعدم حجزها عن التلاميذ.
 
كما ناشدت أولياء الأمور بسداد ثمن وأسعار الكتب المدرسية خاصة المطورة فى المرحلة الابتدائية كونها كلفت الشركات والوزارة مبالغ كبيرة يجب تحصيلها، فيما حذرت المديريات التعليمية المدارس الخاصة لغات من رفع أسعار كتب الوزارة وخاصة المطورة فى المرحلة الابتدائية.
 
وانطلق السبت 30 سبتمبر 2023، العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات، حيث تشهد قرابة 12 محافظة انطلاق الدراسة بها منها سوهاج والبحيرة والمدارس التابعة للكنيسة بالقاهرة والجيزة، كما انتظم فى جميع المحافظات الأحد 1 أكتوبر، وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم على حسن استقبال الطلاب بالترحاب وحسن المعاملة وتنظيم دخول وخروج الطلاب مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين.
 
 

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