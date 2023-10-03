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البحث العلمى: مصر فى المرتبة 55 عالميا بمؤشر البحوث والتطوير

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 10:30 ص
البحث العلمى: مصر فى المرتبة 55 عالميا بمؤشر البحوث والتطوير وزارة التعليم العالي
كتب محمد صبحى

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كشفت أكاديمية البحث العلمى، أن مصر فى المركز 55 ضمن الترتيب الدولي في مؤشر البحوث  والتطوير الفرعي، وفقاً  لتقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023  من بين  132 دولة شملها التقرير.
 
وجاء  مؤشر  الباحثين  لكل  مليون  نسمة  في المرتبة 55  ومؤشر  الإنفاق  على  البحث  والتطوير  في المرتبة  ال  42.  وتقدمت  مصر  في  مؤشر  أعلى  3 جامعات  في  تصنيف  QS  للمرتبة  49  بعدما  كانت  في عام  2022  في  المرتبة  51.  وارتفعت  مركزين  في  مؤشر التعاون  في  البحث  والتطوير  بين  الصناعة والجامعات  وأصبحت  في  المرتبة  50 عالمياً.
 
وقد  تقدمت  مصر  في  مؤشر  الابتكار  العالمي  ثلاثة مراكز  عن  العام  الماضي  وأصبحت  في  المرتبة  86 عالمياً،  ويعد  مؤشر  الابتكار  العالمي  من  المؤشرات الدولية  المهمة  والتي  تصدرها  المنظمة  العالمية للملكية  الفكرية  ويقوم  بترتيب  الدول  وفقاً  للابتكار ومؤسساته  والعوامل  المساعدة عليه.
 
جاء ذلك فى بيان للأكاديمية كول مؤشر  البحث  العلمي  الشهري، و  مؤشر  للعلوم والتكنولوجيا  يصدره  المرصد  المصري  للعلوم والتكنولوجيا  والابتكار  بأكاديمية  البحث  العلمي والتكنولوجيا شهرياً.
 
 
 
 
 
 

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