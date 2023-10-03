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الأرصاد: سحب وأمطار خفيفة غدا ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 02:50 م
الأرصاد: سحب وأمطار خفيفة غدا ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 30 درجة حالة الطقس
كتبت – مرام محمد

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غد الأربعاء، طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن تظهر غدا السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث (20:30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 22، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 24، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 26.
 
 

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