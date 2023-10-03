الأرصاد: سحب وأمطار خفيفة اليوم والعظمى بالقاهرة 30 درجة

كتبت – مرام محمد

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة اليوم على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق تكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وتتوقع هيئة الأرصاد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 22، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 24، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 26.