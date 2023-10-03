اتحاد الغرف يشكر الرئيس السيسى على استجابته لأبناء مصر والترشح لفترة رئاسية جديدة

كتب: إسلام سعيد

تقدمت مجالس إدارات الغرف التجارية المصرية بمحافظات مصر واتحادها العام، وبالإنابة عن أكثر من 5 مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى خدمات دعامة الاقتصاد المصري، و18مليون من شركائهم من العاملين لديهم، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستجابته لمناشدة أبناء مصر الأوفياء بقبول الترشح لفترة رئاسية جديدة.

وقال بيان للاتحاد أن ذلك لضمان الاستقرار السياسي والأمني وللمضي قدما في الثورة التشريعية والإجرائية، وتعجيل الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية، لنبدأ بقيادته فى حصاد نتاج النهضة التي شهدتها مصر في البنية التحتية، لنخلق سويا فرص عمل كريمة لأبناء مصر الغالية في وطنهم، ولنحقق الرخاء الذي نصبوا إليه جميعا ويستحقه أبناء الوطن.