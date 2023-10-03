إطلاق برنامج لدعم فرص العمل والمشروعات المبتكرة والمستدامة بقطاع السياحة فى الصعيد

كتب محمد أسعد

تطلق الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية وشركائها برنامجا لدعم فرص العمل والمشروعات المبتكرة والمستدامة في قطاع السياحة في الصعيد، وسيدعم البرنامج أكثر من 3.000 فرد في صعيد مصر، معظمهم من النساء والشباب.

ينفذ البرنامج التنموي "الترويج للبدائل الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في مجال السياحة بالصعيد" من قبل الهيئات التنموية الإسبانية الآتية: مؤسسة FPS ومؤسسة CIDEAL.

ومن أجل ضمان التنفيذ الناجح للبرنامج وتحقيق الأثر المرجو منه، وقع الاختيار على ثلاثة شركاء محليين ليكونوا قائمين على تنفيذ أنشطة البرنامج وهم: جمعية الصعيد للتربية والتنمية (AUEED) ومؤسسة ENROOT ومؤسسة اقتصاد المعرفة (KEF)، والتي سيعرض القائمون عليها -خلال اللقاء- لمحة عامة عن السياق المحلي الحالي ومساهماتهم الرئيسية في البرنامج.

والهدف العام من البرنامج هو تعزيز نمو قطاع السياحة، خاصة في المناطق الريفية في صعيد مصر، وإعطاء الأولوية لتوفير فرص عمل للشباب، وتطوير البنية التحتية، وتأسيس شراكات فعالة، ومنصات للحوار البناء بين المستفيدين على المستوى المحلي.

ومن المخطط له أنه يعزز البرنامج فرص العمل اللائق وتشجيع ريادة الأعمال لأهل الصعيد، وذلك من خلال التأكيد على تمكين الشباب -وخاصة النساء- وتسهيل مشاركتهم الفعالة في المساعي التنموية الاقتصادية والاجتماعية في محافظات المنيا وقنا والأقصر وأسوان، مما يساهم في عملية التنمية الشاملة لتلك المجتمعات.

ومن المخطط له أن يؤثر البرنامج على نحو إيجابي في أكثر من 3000 مستفيد من المنيا وقنا والأقصر وأسوان، منهم أكثر من 800 شاب وشابة يستفيدون من رفع مهاراتهم لزيادة دخلهم في قطاع السياحة، وسيعمل البرنامج أيضا على تمكين أكثر من 400 من المستفيدين المحليين، وتزويدهم بأساليب مبتكرة للعمل في مجالات السياحة، ويهدف هذا الجهد الجماعي إلى دفع عجلة التنمية المستدامة والازدهار في تلك المجتمعات.