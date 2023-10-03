اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 03:52 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

أمطار خفيفة على الإسكندرية مع انخفاض فى درجات الحرارة.. صور

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 02:07 ص
أمطار خفيفة على الإسكندرية مع انخفاض فى درجات الحرارة.. صور حالة الطقس في الإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت مناطق متفرقة من محافظة الإسكندرية بينها منطقة المنشية طريق الكورنيش ومحطة الرمل والشاطبي أمطارا خفيفة ورياحا مع انخفاض في درجات الحرارة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تظهر اليوم السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق تكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وتتوقع هيئة الأرصاد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 22، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 24، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 26.

امطار خفيفة علي الإسكندرية الان
امطار خفيفة علي الإسكندرية الان

 

امطار خفيفة علي مناطق متفرقة بالإسكندرية
امطار خفيفة علي مناطق متفرقة بالإسكندرية

 

امطار خفيفة علي وسط الإسكندرية
امطار خفيفة علي وسط الإسكندرية



 

 

 

حالة الطقس إسكندرية

هطول أمطار

طقس إسكندرية

أمطار خفيفة علي الإسكندرية

الطقس اليوم فى إسكندرية

الطقس اليوم فى الاسكندرية

الطقس اليوم وغدًا

اخبار الطقس اليوم

طقس غدا

الطقس اليوم

الطقس غدا

طقس اليوم

الطقس فى مصر

حالة الطقس

الطقس حالة

حالة الطقس غدا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة