أمطار خفيفة على الإسكندرية مع انخفاض فى درجات الحرارة.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت مناطق متفرقة من محافظة الإسكندرية بينها منطقة المنشية طريق الكورنيش ومحطة الرمل والشاطبي أمطارا خفيفة ورياحا مع انخفاض في درجات الحرارة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تظهر اليوم السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق تكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وتتوقع هيئة الأرصاد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 22، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 24، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 26.



امطار خفيفة علي الإسكندرية الان



امطار خفيفة علي مناطق متفرقة بالإسكندرية



امطار خفيفة علي وسط الإسكندرية





