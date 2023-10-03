"أزهر أسوان" ينظم احتفالية بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور

نظمت الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية "إدارة رعاية الطلاب"، اليوم، الثلاثاء، احتفالية بمناسبة الذكرى 50 لنصر أكتوبر، وذلك بعنوان "الوطن فى قلب الأزهر" بقاعة الإمام الشعراوى بمدينة أسوان.

بدأت فاعليات الاحتفال، التى قدمها أشرف أبو الفضل، بالسلام الوطنى وتلاوة آيات من القرآن الكريم للطالب معاذ عاطف، كما تضمنت الاحتفالية، فقرات فنية "أنشودة وقصيدة عن نصر أكتوبر للطالبتين روضة صادق والآء أيمن، وكلمات للحضور حول ذكرى النصر.

قال الدكتور سيد حسن، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، أن الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر هى الاحتفال بذكرى الصبر والصمود ورحلة الكفاح التى قامت بها الدولة المصرية على يد خيرة رجالها من القوات المسلحة حتى وصلوا بفضل الله وتوفيقه إلى ما حققته مصر من نصر عزيز يرد لها كرامتها ويضعها فى مكانها الطبيعى.

وأكد الدكتور سيد حسن، أن للأزهر الشريف دور بارز فى نصر 73، بشيوخه وطلابه، موضحا أن شيخ الأزهر وقتها أخرج الدعاة لتقديم الدعم المعنوى والنفسى للجنود المحاربين، لافتا إلى أنه روى فى بعض الكتب التى ذكرت أن أحد الدعاة أجاز للجنود الإفطار فى رمضان خلال القتال، إلا أن الجنود أبوا إلا أن يفطروا فى الجنة مع الشهداء.

وأشار إلى أنه يجب علينا أن نستلهم دروس النصر من حرب أكتوبر، ويجب أن نتعلم معانى الكفاح والصمود والإصرار حتى نحقق ما كلفه الله بنا، من علم نتعلمه وتنمية وبناء نحققها.

وأضاف الشيخ محمد عبد العزيز، نائب مجلس الآباء بالمنطقة الأزهرية، أن ذكرى نصر أكتوبر تتواكب هذا العام مع ذكرى المولد النبوى الشريف، فهى احتفالية مزدوجة، مؤكدا أن نصر أكتوبر لم يتحقق إلا بالعمل والإيمان، ولذلك فإن محبة الوطن من الإيمان، وعلى كل مواطن أن يكون محبًا لوطنه.

حضر الاحتفالية، الدكتور سيد حسن، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، ومحمود أحمد، الوكيل الثقافى بالمنطقة الأزهرية، والشيخ محمد على حفنى، بإدارة وعظ أسوان بالمنطقة الأزهرية، والشيخ محمد عبد العزيز، نائب مجلس الآباء بالمنطقة الأزهرية، والدكتور محمد منير، مدير رعاية الطلاب بالمنطقة.