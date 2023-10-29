BBC: إنهاء الهجمات الإسرائيلية على غزة أبرز مطالب آلاف المتظاهرين فى لندن

كتبت رباب فتحى

قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" إن عشرات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين تظاهروا فى لندن وفى جميع أنحاء المملكة المتحدة للحث على إنهاء الهجمات الإسرائيلية على غزة أمس السبت.

وتجمع المتظاهرون فى شوارع العاصمة حاملين الأعلام واللافتات مطالبين بوقف القصف.

وتم اعتقال تسعة أشخاص، يتم التعامل مع بعضهم على أنهم مرتكبو جرائم كراهية مشتبه بها.

كما جرت احتجاجات فى مانشستر وجلاسكو وبلفاست ومدن أخرى. ويأتى ذلك فى أعقاب التصعيد الأخير فى الصراع بين الفصائل وإسرائيل.

ووسعت إسرائيل ضرباتها بعد ثلاثة أسابيع من شن الفصائل هجوما عبر الحدود أسفر عن مقتل 1400 شخص واختطاف 229 شخصا كرهائن.

ومنذ ذلك الحين، تقول وزارة الصحة التى تديرها الفصائل فى غزة أن أكثر من 7500 فلسطينى قتلوا عندما نفذت إسرائيل غارات انتقامية.

وخلال عطلات نهاية الأسابيع الثلاثة الماضية، جرت احتجاجات ضخمة فى المدن الكبرى فى المملكة المتحدة.

وبعد ظهر أمس السبت، تجمعت حشود بالقرب من جسر اليوبيل الذهبى حاملة لافتات كتب عليها "غزة، أوقفوا المذبحة" و"فلسطين حرة، أنهوا الاحتلال الإسرائيلي".

وردد المتظاهرون كذلك الهتاف "أوقفوا تسليح إسرائيل. أوقفوا قصف غزة" و"كلنا فلسطينيون".

وهتف البعض فى الحشد "من النهر إلى البحر"، فى إشارة إلى الأرض الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، وهى أغنية كانت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان قد حثت فى وقت سابق رؤساء الشرطة على النظر فى تفسيرها على أنها "تعبير عن رغبة عنيفة فى أن نرى إسرائيل تمحى من العالم". وتوافق إسرائيل ومعظم الجماعات اليهودية على ذلك.

وتعارض حملة التضامن الفلسطينى ونشطاء آخرون ذلك، قائلين أن الشعار يشير إلى "حق جميع الفلسطينيين فى الحرية والمساواة والعدالة".

خلال المسيرة فى لندن، قال شريف العمراوى لبى بى سي: "أنا أبكى الآن، وأنا أسير فى المسيرة، لأن الأطفال يقتلون يوميا. لماذا؟ لماذا يريدون أن يُقتل المزيد؟"

وتم نشر أكثر من 1000 ضابط من شرطة العاصمة فى جميع أنحاء لندن.

ومن بين الاعتقالات التسعة التى تم إجراؤها، سبعة منها كانت بسبب جرائم مزعومة تتعلق بالنظام العام، وتم التعامل مع عدد منها على أنها جرائم كراهية، واثنان بسبب الاشتباه فى اعتداءات على ضباط.

وفى وقت سابق، قالت شرطة العاصمة أنه تم القبض على شخص فى وايتهول لاعتدائه على ضابط.

وأضافت الشرطة أن الضابط لا يزال فى المستشفى مصابًا بجرح فى الرأس، لكنه "فى حالة معنوية جيدة" ونشرت صورة للضابط ورأسه مغطى بالضمادات ويرفع علامة الإبهام.

تم القبض على رجل آخر فى طريق واترلو للاشتباه فى ارتكابه جريمة عنصرية مشددة تتعلق بالنظام العام وتوجيه تهديدات بالقتل.