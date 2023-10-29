964 مليون دولار صادرات مصر لـ5 دول فى يوليو الماضى

كتب: مدحت عادل

ارتفعت الصادرات المصرية لأكبر 5 دول خلال شهر يوليو الماضي بشكل ملحوظ، حيث قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالي صادرات مصر لتلك الدول بلغت نحو 964 مليونا و929 ألف دولار، بينما كانت نحو 865 مليونا و651 ألف دولار في شهر يوليو عام 2022، بزيادة بلغت نحو 99 مليونا و278 ألف دولار.

وتضمنت قائمة الدول الخمس كلا من " إيطاليا وتركيا والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات على التوالي"، وسجلت صادرات مصر إلى إيطاليا نحو 253 مليون و277 ألف دولار في يوليو الماضي، يليها الصادرات إلى تركيا وبلغت 203 مليون و723 ألف دولار، ثم المملكة العربية السعودية بقيمة بلغت 188 مليون و229 ألف دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 165 مليون و721 ألف دولار، وأخيرا الإمارات بقيمة بلغت 153 مليون و979 ألف دولار.

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تحقيق صادرات مصر الوطنية ارتفاعا كبيرا خلال الـ10 سنوات الماضية، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن قائمة صادرات مصر الوطنية تضم صادرات 6 مجموعات سلعية هي الوقود والقطن الخام والمواد الخام السلع نصف المصنعة والسلع تامة الصنع والطاقة الكهربائية.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة صادرات مصر من الصناعة الوطنية سجلت 143.1 مليار دولار.