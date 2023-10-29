اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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23 يوما على العدوان الإسرائيلى.. حصيلة جديدة لضحايا الاحتلال فى غزة (إنفوجراف)

الأحد، 29 أكتوبر 2023 04:10 م
23 يوما على العدوان الإسرائيلى.. حصيلة جديدة لضحايا الاحتلال فى غزة (إنفوجراف) حصيلة جديدة مفجعة لضحايا الاحتلال فى غزة

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تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى، عدوانها مرتكبة أشد أنواع التنكيل والجرائم بحق سكان قطاع غزة البالغ عددهم أكثر من مليونى شخص، ومع اليوم الـ 23 للحرب على القطاع، ارتفعت حصيلة الضحايا لأكثر من 8 آلاف شهيد.
 
حصيلة جديدة مفجعة لضحايا الاحتلال فى غزة
حصيلة جديدة مفجعة لضحايا الاحتلال فى غزة
 
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 8005 شهداء منهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا إضافة الى إصابة 20242 مواطناً بجراح مختلفة منذ 7 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أن الاحتلال يمسح البشر والحجر والشجر أمام سمع العالم وبصره دون ان يحرك ساكنا لوقف محرقة غزة .
 
لفتت الصحة الفلسطينية إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 56 مجزرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 302 شهيد غالبيتهم من النازحين إلى جنوب قطاع غزة التي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أنها آمنة، وتعمد ارتكاب 881 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 6120 شهيداً منذ 7 أكتوبر وما زال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض.






غزة

ضحايا الاحتلال

العدوان الاسرائيلى على غزة

جرائم الاحتلال




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