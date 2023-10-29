وفد تركى يتفقد ميناء العريش البحرى تمهيدا لإرسال مساعدات إلى قطاع غزة.. صور

العريش - محمد حسين

أجرى وفد من دولة تركيا يترأسه أوكاي ميميش، رئيس هيئة الأزمات والكوارث بوزارة الداخلية التركية، زيارة إلى محافظة شمال سيناء.

وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان صحفى، أنه كان في استقبال الوفد اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وخلال زيارته للمحافظة تفقد الوفد ميناء العريش البحري تمهيدًا لارسال مساعدات إلي قطاع غزة عن طريق البحر الأبيض المتوسط، بجانب تفقد مطار العريش الدولي، ومخزن الأدوية الاستراتيجي في مديرية الصحة بالعريش، والمخازن التي يتم تخزين المواد الغذائية المقدمة من عدة دول ومنظمات في مدينة العريش.

وبدوره رحب رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، بالوفد التركي خلال زيارته للمحافظة، مثمنًا الدور الذي تقوم به تركيا في مساعدة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأشار إلي أن الجانبين المصري والتركي يعملان معًا من اجل التخفيف عن الشعب الفلسطيني والذي يعاني أشد المعاناة بسبب الاحداث التي يشهدها قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري. ووجه رئيس هيئة الكوارث التركي الشكر لمحافظة شمال سيناء على استقبال المساعدات والمواد الاغاثية وادخالها الي قطاع غزة، مشيرًا إلي أن هيئة الكوارث تعمل علي تقديم الدعم والمساعدة للدول والشعوب المتضررة. أشار الي أن ما يحدث في غزة محل اهتمام من الحكومة التركية والتي تعمل على تخفيف آلام الشعب الفلسطيني، حيث ان الشعب التركي يشعر بالحزن لما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة.