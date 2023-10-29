اليوم السابع
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الأحد، 29 أكتوبر 2023 06:32 م
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وزير العدل يجتمع برؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية لمتابعة خطة العام القضائى

الأحد، 29 أكتوبر 2023 06:07 م
وزير العدل يجتمع برؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية لمتابعة خطة العام القضائى وزير العدل يجتمع برؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية
كتب إبراهيم قاسم

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اجتمع المستشار عمر مروان وزير العدل، صباح اليوم الأحد، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية، وذلك فى إطار متابعة تنفيذ المستهدف من خطة العام القضائى الحالى.

وفى بداية الاجتماع وجه الوزير التهنئة لرؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية وجميع قضاة مصر بمناسبة عيد القضاء وبداية العام القضائى، وتواكبهما وذكرى انتصار 6 أكتوبر

وأوضح الوزير أن العمل بالوزارة يسير بمنهجية وطريقة مؤسسية من خلال خطة مدروسة لها مستهدفات يتم متابعة تنفيذها بشكل دورى ومستمر. 

وشدد الوزير على ضرورة تحقيق المستهدف من العام القضائى الحالى وهو الانتهاء مما تبقى من دعاوى منظورة بالمحاكم واعتبار نهاية عام 2023 هو نهاية تراكم القضايا على أن يكون عام 2024 هو عام العدالة الناجزة والفصل فى الدعاوى المقامة أولاً بأول.

مؤكداً أن وزارة العدل حريصة على تعظيم الاستفادة من أليات التقاضى الالكترونى واستكمال تنفيذ مشروعات التحول الرقمى فى جميع المحاكم، بما يتواكب مع النهضة التكنولوجية التى تشهدها الدولة، ويسهم فى تحقيق العدالة الناجزة، وخدمة المتقاضين.







وزير العدل

العاصمة الإدارية الجديدة

رؤساء المحاكم الابتدائية

رؤساء المحاكم الاقتصادية

العام القضائى الحالى




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