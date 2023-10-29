وزير الدفاع الفرنسى يتوجه إلى لبنان الأربعاء المقبل

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يتوجه وزير الدفاع الفرنسى، سيباستيان ليكورنو، يوم /الأربعاء/ المقبل إلى لبنان، وذكر وزير الجيوش الفرنسى - فى بيان اليوم- أن هذه الزيارة، التى تمتد من الأربعاء إلى الجمعة المقبلين، إلى إعادة التأكيد على حرص وتمسك فرنسا باستقرار لبنان، حيث سيلتقى ليكورنو السلطات اللبنانية، من بينهم رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى.



وصباح الخميس المقبل، سيتفقد ليكورنو قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) المتمركزة فى جنوب لبنان منذ عام 1978 وتضم اليونيفيل أكثر من 10 آلاف جندي، من بينهم نحو 700 جندى فرنسي.



كذلك، سيقوم ليكورنو فى بيروت الجمعة المقبلة بتكريم ضحايا هجوم "دراكار" الذى أودى بحياة 58 جنديا فرنسيا فى عام 1983.

وتتزايد المخاوف من تفجر الوضع فى المنطقة إثر الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية فى غزة وذلك بسبب التوتر المتزايد على الحدود بين إسرائيل ولبنان.