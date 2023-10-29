وزير الإسكان يتفقد مدينة العلمين لمتابعة الأعمال بمختلف المشروعات الجارى تنفيذها

كتب أحمد حسن

الجزار يؤكد لمسئولي شركات المقاولات ضرورة بذل المزيد من الجهد للإسراع بمعدلات التنفيذ.. وزيادة أعداد العمالة.. قائلا: "عايز المواقع خلية نحل"

تجول الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمنطقة الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة تقدم الأعمال، حيث يجرى الانتهاء من تشطيب الواجهات لـ15 برجاً تم الانتهاء من تنفيذها، بالتوازى مع تنفيذ التشطيبات الداخلية، كما يجرى تنفيذ عدد آخر من الأبراج، وتم الانتهاء من المنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال، ورافقه مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، لمسئولي شركات المقاولات العاملة فى مشروعات مدينة العلمين الجديدة، ضرورة بذل المزيد من الجهد للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات، وبأعلى جودة، وزيادة أعداد العمالة، قائلا لهم: "عايز المواقع خلية نحل".

كما تفقد وزير الإسكان، الكمبوند السكنى الترفيهي التجاري الإداري "مزارين"، والذى يتم تنفيذه على مساحة 707 أفدنة، على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات، بإجمالي 618 فيلا، و552 شاليها، و364 عمارة، بإجمالى 8,691 وحدة.

وتفقد الوزير، مشروع المدينة التراثية، بمدينة العلمين الجديدة، والمُقامة على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بها حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات).