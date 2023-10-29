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وزارة التضامن تبدأ صرف ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. الأربعاء

الأحد، 29 أكتوبر 2023 06:00 ص
وزارة التضامن تبدأ صرف ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. الأربعاء وزارة التضامن
كتب مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي  اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل صرف ومضاعفة  المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالي "11" مليون مواطن، وسيتم  الصرف بأثر رجعى اعتبارا من شهر أكتوبر 2023.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، ضوابط تنظم الجمع بين أكثر من معاش، أو المعاش والدخل من عمل أو مهنة، بالنسبة للمستحقين للمعاش فى حالة وفاة صاحب المعاش والمؤمن عليه، وهم (الأرملة، الأخوة، الأخوات، الأبناء، الوالدين).

وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها، يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش فى الحدود الآتية: "يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار و يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش وتجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون.

 

كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود ويجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود ، كما يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود ، كما  يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.







وزارة التضامن

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

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موعد صرف زيادة المعاشات

موعد صرف منحة اصحاب المعاشات

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