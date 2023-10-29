نيويورك تايمز: صلة بنس بترامب ربما كلفته مستقبله السياسى

علقت صحيفة نيويورك تايمز على انسحاب مايك بنس من سباق الجمهوريين نحو البيت الأبيض، وقالت أن القرار الذى اتخذه بنس بإنهاء حملته كان بمثابة انحناء لما أصبح أمرا حتميا فى النهاية، فقد كان بنس يكافح من أجل جمع الأموال، وكسب تأييد القاعدة الشعبية للحزب، وإدارة العذاب القادم من الرجل الذى جعله مشهور على الصعيد الوطنى، وهو الرئيس السابق دونالد ترامب.

إلا أن أصل انهيار حملة بنس، وربما مسيرته السياسية أيضا، يعود إلى عام 2016، عندما قبل عرض ترامب بأن يترشح معه نائبا.

ونقلت الصحيفة عن القس روب شينك، وهو رجل دين إنجيلى وزعيم حركة مناهضة الإجهاض والذى قدم مشورة لبنس قبل 20 عاما، لكن انقلب عليه لاحقا بسبب صلته بترامب، أن مايك بنس أخطأ تماما، وانتهى الأمر بكارثة على حياته السياسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن كلا الرجلين لم يكونا قريبين من بعضهما البعض قبل قرار ترامب ترشيح بنس نائبا له. ومن نواح عديدة، وبعيدا عن كونهما ينتميان لنفس الحزب، إلا أنهما كانا مختلفين للغاية.

وذهبت الصحيفة إلى القول أن بنس لم يتعلم أبدا إدارة علاقته مع ترامب، والتنقل بين الاختلافات الثقافية والشخصية العميقة بينه كحاكم إحدى ولايات الغرب الأوسط، وترامب أحد سكان نيويورك الأغنياء الذى لم يلعب أبدا بقواعد السياسة التى حكمت مسيرة بنس السياسية.

وبعد أكثر من عقد قضاه بنس فى الكونجرس، وأربع سنوات كحاكم لولاية إنديانا، ومثلها نائبا للرئيس، يدخل بنس الفترة الأكثر كآبة فى حياته العامة منذ انتخابه عضوا فى الكونجرس لأول مرة فى عام 2001.

وقد أثار قراره بالابتعاد عن ترامب بعد اقتحام الكونجرس فى 6 يناير وتحديه لرئيسه السابق للترشيح فى عام 2024، غضب الرئيس السابق، كما أثار نفور مؤيدى ترامب الذى يحددون مسار الحزب الآن. لكن السنوات الأربع من الولاء لترامب جعلت من المستحيل على بنس فى نهاية الأمر الفوز بالناخبين الذين يتوقون إلى طى صفحة رئاسة ترامب.