نتنياهو يتراجع ويعتذر عن تصريحاته بشأن المسؤولية عن هجوم 7 أكتوبر

كتب محمد عبد المجيد

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اعتذر عن تصريحه الأخير بشأن مسؤولية الأمن العام والاستخبارات عن هجوم 7 أكتوبر، وقال إننا نقدم الدعم الكامل لجميع رؤساء الأذرع الأمنية ونقوم بتعزيز القوات في غزة.

وكان عضو حكومة الطوارئ الإسرائيلية المصغرة بيني جانتس، قد دعا الأحد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى التراجع عن التعليقات التي أدلى بها ليل السبت، وألقى فيها باللائمة على رؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات في هجوم 7 أكتوبر الجاري.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، لقيت تصريحات نتنياهو انتقادات من زعيم المعارضة يائير لبيد أيضاً، وحذف نتنياهو التغريدة بعد نشر جانتس ولبيد لانتقاداتهما ومطالبتهما له بالاعتذار.

وكتب نتنياهو على "إكس" تغريدة أصر فيها على أنه "لم يتلق أي تحذيرات بشأن نوايا حركة حماس شن حرب على إسرائيل، في أي وقت من الأوقات".