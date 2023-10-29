موقع أمريكى: مصر تلعب دورا حاسما فى أى سلام بين إسرائيل والفلسطينيين

كتبت ريم عبد الحميد

أكد موقع 10News الأمريكى الدور الهام الذى تلعبه مصر فى أى محادثات سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، وقال أن القاهرة بما لها من تاريخ مع كل من الطرفين، تلعب دورا حاسما فى مفاوضات السلام ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين.

وأشارت الموقع إلى أن الرئيس الأمريكى جو بايدن قال فى أعقاب زيارته لإسرائيل فى 18 أكتوبر أن الرئيس السيسى يستحق التقدير الحقيقى لأنها كان متعاونا للغاية وبصراحة تامة. وبعد أيام استضافت مصر قمة القاهرة للسلام والتى شارك فيها زعماء دول المنطقة وبعض المسئولين الغربيين.

وأوضح التقرير أن دور مصر فى الوساطة يمكن أن يتجاوز حدودها المشتركة مع قطاع غزة، متحدثا عن أن مصر لديها تاريخ معقد مع إسرائيل، كما أنها فى الوقت نفسه عملت مع الفصائل الفلسطينية فى الماضى للتفاوض على وقف إطلاق نار وتبادل للأسرى.

إلا أن التقرير أشار إلى أنه برغم دور مصر، فإن الشعور المصرى فى الصراع لم يكن "محايدا" ونقل عن فيفيان ويى، مدير مكتب نيويورك تايمز فى القاهرة، قولها أن الرأى العام المصرى لديه ذاكرة طويلة تعود إلى معاناة الفلسطينيين فى الأربعينيات والخمسينيات والستينيات. وبالطبع هناك حروب مصر نفسها مع إسرائيل عدة مرات. وفى الوقت الراهن، فإن الوضع فى حالة توتر شديد بين المصريين من كافة الخلفيات، لاسيما الشباب.

وتحدث التقرير عن معارضة مصر الشديدة لتهجير اللاجئين الفلسطينيين من غزة إليها، وقالت أن أحد الأسباب الرئيسية وراء ذلك هو الخوف من أن يؤدى إلى إعادة توطين دائم لهم فى مصر، مما يمكن أن يضعف الدفع لإقامة دولة فلسطينية.