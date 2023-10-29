اليوم السابع
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الأحد، 29 أكتوبر 2023 01:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مستشفى أبشواي بالفيوم يستقبل 4 مصابين فى حادث انقلاب سيارة

الأحد، 29 أكتوبر 2023 01:10 م
مستشفى أبشواي بالفيوم يستقبل 4 مصابين فى حادث انقلاب سيارة حادث تصادم - أرشيفية
الفيوم رباب الجالى

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استقبل مستشفى أبشواي المركزي بمحافظة الفيوم 4 مصابين في حادث انقلاب سيارة سوزوكي، بطريق أبشواي يوسف الصديق، وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
كان قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى أبشواي المركزي، إستقبل 4 مصابين نقلتهم سيارات الإسعافات إلى المستشفى، وإصاباتهم تراوحت بين كدمات وكسور، وتبين أن جميعهم كانوا يستقلون سيارة سوزوكي، وانقلبت بهم بطريق أبشواي يوسف الصديق، بالقرب من مدخل مدخل قرية العصامي، وتم عمل الإجراءات اللازمة للمصابين وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
 






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