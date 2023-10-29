مراكز شباب وصالات متطورة.. أسوان تدخل عهدا جديدا فى إقامة المنشآت الرياضية

أسوان - صلاح المسن

اهتمت الجمهورية الجديدة بقطاع الشباب، لذا شهدت محافظة أسوان بناء منشآت رياضية حديثة تلائم روح العصر، ففي كل قري ومدينة دبت الروح في قطاع الشباب والرياضة، ودخلت محافظة أسوان عهدا جديدا في المنشآت الرياضية من خلال تطوير وبناء معسكرات ومراكز شباب وصالات متطورة، يأتي ذلك في إطار الاهتمام المتواصل من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالشباب باعتباره وقود الحاضر، وأمل المستقبل.

وتشهد مدينة أسوان، انعكاس جهود الدولة المصرية بالمنشآت الرياضية حيث وجود قلاع رياضية وشبابية، مثل مشروع تطوير معسكر العقاد القومى، والذى سيشهد إقامة ملاعب وألعاب مائية، وكذا تطوير ورفع كفاءة الصالة المغطاة وإنشاء مديرية الشباب والرياضة، لتتكامل بذلك المنظومة الشبابية والرياضة وتصبح منتجع متكامل لتقديم أفضل الخدمات بالجودة العالية.

كذلك المدينة الشبابية بمدينة أسوان، التي شهدت أعمال تطوير تمت بمستوى راق ونموذجى ومشرف الذى تحقق داخل كافة عناصر ومكونات المدينة الشبابية، لتكون فى أبهى صورها لاستقبال الوفود من رحلات الشباب المتنوعة على مدار العام، وخاصة لما شهدته من أعمال تطوير وتجميل ورفع الكفاءة على مساحة 2000 م2، وبتكلفة وصلت إلى 208 ملايين جنيه، وتم تحويل الغرف بإجمالي 104 غرف تستوعب 500 فرد سواء غرف فردية أو مزدوجة أو سويد، على نفس مستوى الفنادق من التجهيزات، فضلاً عن مطبخ ومطعم متكامل بطاقة 500 فرد، وشبكات تعمل بالغاز الطبيعى، وجارى تطوير ورفع كفاءة المسرح الملحق بالمدينة الشبابية بتكلفة 8 ملايين جنيه.

وتعطي الدولة المصرية اهتماما كبيراً، للشباب، وبالتوازي مع مبادرة حياة كريمة، يتم بث الروح في مراكز الشباب ورفع كفاءة الصروح والمنشآت الشبابية والرياضية.

وفي محافظة أسوان، تشهد المنشآت الرياضية طفرة غير مسبوقة مع إنشاء وتطوير الملاعب الرياضية لتعزيز الأنشطة الترفيهية والرياضة بمختلف مراكز محافظة أسوان وجعل المنشآت الرياضية جاذبة للشباب، وأن تقوم مراكز الشباب بدورها على الوجه الاكمل فيما يتعلق بخدمة المجتمع المحيط وجعل هذه المراكز مراكز خدمة.

وتجري أعمال التطوير والتحديث بقطاع المنشآت الرياضية، حيث تشهد العديد من المنشآت الشبابية والرياضية بقري حياة كريمة في أسوان، طفرة كبيرة في أعمال التطوير ورفع الكفاءة والإنشاءات الجديدة لمراكز الشباب والملاعب الرياضية المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى المرحلة الأولى فى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالي 158 مركز شباب بتكلفة تصل إلى 738 مليون جنيه.

كما شددت الأجهزة التنفيذية والمعنية، بأسوان علي توفير كافة عوامل الأمن والسلامة للمترددين علي الهيئات الشبابية والرياضية والانتهاء من اشهار مراكز الشباب الجديدة بحياة كريمة ومتابعة كافة المكاتبات الصادرة من المديرية للجهات الأخرى وخاصة شركات الكهرباء والمياه والإعداد الجيد.

وفي مركز إدفو، تشهد مختلف القري أعمال بناء واحلال وتجديد وتحديث لمراكز الشباب من ضمنها مركز شباب خور الزق بالرديسية بحرى، والذى تم نهوه بنسبة 100٪، وبتكلفة 6 ملايين جنيه على مساحة 3 آلاف م2 ، تضم مبنى إداري مكون من أرضى ودور علوى، بجانب ملعب بالنجيل الصناعي على مساحة 1056 م2 متعدد الأنشطة والألعاب ومجهز بالأضواء الكاشفة، وجارى الاستعداد للتجهيز والفرش بواسطة مديرية الشباب والرياضة، بالإضافة إلى إنشاء مركز شباب المويسات ، ومركز شباب حاجر المويسات وغيرها من باقي مراكز الشباب بكافة قري ونجوع مركز ادفو شمال محافظة أسوان.

وفي مركز كوم امبو، تشهد مختلف القري أعمال بناء واحلال وتجديد وتحديث لمراكز الشباب حيث، تم تنفيذ مشروع تطوير مركز شباب فارس و مشروع إنشاء مركز شباب 7 قبلى ومشروع إنشاء مركز شباب جعفر الصادق، ومشروع مركز شباب عزبة علي سليمان، ومشروع إنشاء مركز شباب قرية الشطب، حيث تم التسليم المبدئي لمركز شباب الشطب بنجع الشطب بقرية سلوا بحري ، كما تنفيذ مشروعات إنشاء مراكز شباب فطيرة والرغامة البلد وعرب كيما.

وفي مركز نصر النوبة تشهد مختلف القري أعمال بناء واحلال وتجديد لمراكز الشباب، منها تطوير مركز شباب الأمبركاب، ومن ضمنها بمجلس قروى أبو هور، والتي يتبعها 2 قرية فرعية، حيث تم تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة مركز شباب السيالة والمحرقة بنسبة 100%، كذلك تطوير مراكز الشباب في مختلف قري مركز نصر النوبة.

من جهتها قامت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسوان، بتسلم 14 مركز شباب بواسطة دار الهندسة من بين 57 مركز شباب جاهزين للتسليم ، وتم إنهاؤهم بنسبة 100 %، فيما جارى العمل فى 100 مركز شباب آخر بمتوسط تنفيذ أكثر من 70 %، وهناك توجيهات تنفيذية، بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعمير لتكثيف الجهود لزيادة معدلات الإنجاز فى تنفيذ المشروعات وفقاً للخطة الزمنية ، مع مراعاة معايير الجودة فى تنفيذ الإعمال ، وهو الذى يتوازى مع المتابعة المستمرة لتقارير دار الهندسة الخاصة بالمشروعات التى يجرى تنفيذها ومتابعته المستمرة ميدانياً لأعمال التنفيذ بالقرى والنجوع سواء عن طريق الجولات الميدانية أو عن طريق عقد الاجتماعات للتأكد من نسب التنفيذ، ومراحل العمل.