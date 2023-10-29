مدعى الجنائية الدولية: المحكمة ستحقق فى الجرائم المتعلقة بأحداث قطاع غزة

أحمد عرفة

قال كريم أحمد خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إن سكان غزة يعانون من حرب لم يختاروها، حتى باتت الصورة مرعبة.

وأضاف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، خلال مؤتمر صحفى، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن العدالة للجميع ولا تمييز بين إنسان وآخر، وسنحقق بالجرائم التي ارتكبت في إسرائيل إن ثبتت.

وتابع كريم أحمد خان :"حاولت الدخول إلى غزة لكنني لم أتمكن، ولا يمكن التغاضي عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية".

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إنه يجب على إسرائيل احترام القانون الدولي الإنساني، وعلى إسرائيل مسؤولية أخلاقية وقانونية لاحترام قواعد الاشتباك.

وأضاف كريم أحمد خان، أنه لا يمكن لأي طرف أن يفعل ما يحلو له كي يحقق أهدافه، متابعا :"لم اتمكن من الدخول إلى غزة".