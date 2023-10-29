محافظ القليوبية يتابع خطة تطوير الطرق ببنها وكفر شكر لتسريع وتيرة العمل

القليوبية إبراهيم سالم

تابعَ، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، أعمال الرصف الجارية بمدينتي بنها وكفر شكر، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق والميادين العامة والشوارع الرئيسية والفرعية للارتقاء بالمظهر الحضاري وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والحد من وقوع الحوادث بمختلف مُدن وأحياء المحافظة.

واستهل "المحافظ"، الجولة بمدينة بنها حيث تابع أعمال رصف وتوسعة طريق أبو حشيش، والذي يبلُغ طوله 650 متر وعرضه 18 متر بعد التوسعة بتكلفة إجمالية 7 مليون جنيه ضمن الخطة الإستثمارية 2023 - 2024 تحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية، ويربط الطريق بين منطقة الفلل وشارع الموقف، إذ تم تكسير الأسفلت المُتهالك وعمل توسعة وفرد تربة زلطية ثم فرد طبقة السن، وجاري الرش بمادة الـ mco، يليها الرصف بالطبقة الرابطة ثم السطحية والنهائية، وتم الانتهاء من التدبيش بجانب الطريق، كما تتضمن الأعمال إنشاء جزيرة وسطى بطول الطريق وعرض 1م مع تزويدها بأعمدة إنارة ذات كابلات أرضية وزراعة أشجار بأنواع موحدة لتوحيد الرؤية البصرية.

كما تفقدَ "الهجان"، أعمال توسعة وتطوير شارع الترعة بمنطقة الفلل، والذي يبلُغ طوله 800 متر بعرض 8 أمتار بعد التوسعة بتكلفة 5 ملايين جنيه، ضمن خطة رد الشيء لأصله 2023 - 2024، وقد تم الانتهاء من توسعة الطريق وعمل التربة الزلطية وفرد طبقة السن تمهيداً لرش مادة الـ mco ثم الرصف بالطبقة الرابطة ثم السطحية والنهائية، يُذكر أن شارع الترعة يربط شارع كلية التجارة بشارع 8 بمنطقة الفلل، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة للقضاء على المظاهر العشوائية لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين ولسهولة الحركة المرورية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وشددَّ "المحافظ"، خلال جولته على ضرورة دهان أعمدة الإنارة والتأكُد من كفائتها وإصلاح التالف منها، مع زراعة أشجار بنوع موحد على امتداد الطريق لعودة الشكل الجمالي للمدينة مع مراعاة الدقة في الأعمال والإلتزام بالمواصفات المُتعاقد عليها.

واستكمل محافظ القليوبية، جولته بالتوجه لمدينة كفر شكر لمُتابعة أعمال الرصف الجارية ب 5 شوارع رئيسية وفرعية ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة 2023 - 2024، تحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية، ومنها شارع التحرير (قصر الثقافة) والذي يبلُغ طوله 375 متر بعرض 6 أمتار، إذ تم إزالة الأسفلت المُتهالك وجاري رفع مطابق الصرف الصحي وتوريد طبقة السن يليها أعمال الرش والطبقة الرابطة والسطحية، كما تم تفقُد شارع البنك الأهلي بطول 320 متر وعرض 12 متر وتم تكسير الأسفلت وتم فرد طبقة السن تمهيداً لرش مادة الـ mco، يليها الرصف بالطبقة الرابطة ثم السطحية والنهائية، بالإضافة إلى تفقد شارع البنك الزراعي بطول 180 متر وعرض 7 أمتار، وشارع حسن عامر بطول 200 متر وعرض 8 أمتار، وشارع سالم دقدوقة بطول 180 متر وعرض 8 أمتار، وتمت أعمال فرد طبقة السن وجاري رفع مطابق الصرف الصحي ثم الطبقة الرابطة ثم السطحية والنهائية.

وفي السياق ذاته تابعَ محافظ القليوبية، أعمال رصف طريق كفر شكر – منيا القمح ضمن خطة رد الشيء لأصله للعام المالي الحالي، والذي يبلُغ طوله 2270 كم بعرض 7م بعد التوسعة، ويتم تنفيذ الطريق على ثلاثة قطاعات وتم تكسير الأسفلت المُتهالك بالقطاع الأول بطول 420م وجاري توريد طبقة السن، وتم توريد طبقة السن للقطاع الثاني بطول 1450م، وجار توريد طبقة السن للقطاع الثالث بطول 400م.

ووجه "المحافظ"، منفذي ومشرفي الأعمال بتسريع وتيرة العمل بالطريق لما يُمثله من أهمية فهو يربط ما بين محافظة القليوبية والشرقية، مع مراعاة الإلتزام بالمواصفات القياسية المُتبعة لأعمال الرصف.

فيما تابع "المحافظ"، أعمال رصف طريق المنشأة الكُبرى ضمن خطة رد الشئ لأصله، ويُنفذ تحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية، ويبلُغ طول طريق المُنشأة الكُبرى 1850 متر بعرض 8 أمتار بعد التوسعة، إذ تم توريد طبقة الأساس لـ 1200 متر وجاري استكمال التوريد لباقي المسافة ثم رش مادة الـ mco، يليها بالطبقة الرابطة ثم السطحية والنهائية، كما تم تفقد طريق المُنشأة الصغرى ضمن خطة رد الشئ لأصله والذي يبلُغ طوله 1000 متر وعرض 7.5 متر، إذ تم الانتهاء من توريد طبقة الأساس بطول الطريق بالكامل وجاري توريد مادة الـ mco ثم الرصف بالطبقة السطحية والنهائية.

ووجه محافظ القليوبية، بضرورة تحقيق عوامل وإشتراطات الأمان بالطُرق التي يتم رصفها وتطويرها، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين، مع بذل المزيد من الجهد ومراعاة المواصفات الفنية والدقة في الأعمال لتفادي أي أخطاء قد تحدُث بعد التطوير والرصف، مع تكثيف التواجد الميداني والتواصل مع الشركات المُنفذة لتقديم التيسيرات اللازمة وتحقيق معدلات إنجاز فعلية، كون قطاع الطرق أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة والمساهمة في تسهيل الحركة المرورية والتُجارية بالمحافظة.

جاءت الجولة بحضور الدكتور بكر عبد المنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر، والمهندسة حنان إبراهيم مدير عام مديرية الطرق والنقل بالقليوبية، وياسر إبراهيم نائب رئيس مركز ومدينة بنها.