محافظ الدقهلية يفتتح الدورة التدريبية لبرنامج "المرأة تقود فى المحافظات المصرية"

الدقهلية شريف الديب

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، الدورة التدريبية لتمكين المرأة من القيادة تحت عنوان " المرأة تقود في المحافظات المصرية " والتي تنفذها الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، والتي تبدأ من اليوم 29/10/2023 ولمدة شهر كامل وتنعقد الدورة داخل قاعات الديوان العام للمحافظة.

وأكد "المحافظ"، أن الرئيس السيسي منذ أول يوم عمل له أمر بتمكين المرأة في كافة المناصب القيادية في أجهزة الدولة المختلفة في سابقه هي الأول من نوعها، ففي عهده تقلدت مناصب متعددة بداية من منصب وزير ومنصب محافظ، وصولاً الي رؤساء القطاعات والادارات المختلفة، في سابقة لم تشهدها الدولة المصرية من قبل.

وأشار " المحافظ " إلي أنه تم تمكين المرأة المصرية في كافة أجهزة الدولة بنسبة تتراوح من 25% إلي 50% في مختلف القطاعات والإدارات المختلفة لا سيما تقلدها العديد من المناصب الوزارية.

وأوضح " مختار "، أن المحافظة عملت علي تمكين المرأة في جميع المناصب القيادية والإدارية بمختلف الوحدات المحلية والديوان بداية من منصب رئيس مدينة ونواب لرؤساء المدن ومديري إدارات داخل الديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأكد " المحافظ " أنه لكي يكون للمرأة دور بارز في القيادة لابد أن يكون لديها معرفة بأساسيات القيادة الناجحة بالإضافة إلي العمل واكتساب خبرات جديدة واسعة النطاق من خلال التدريب والاطلاع علي كل ما هو جديد في علوم الإدارة والقيادة.

ووجه "مختار" الشكر والتقدير للدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، علي تقديم الدعم الكامل لمحافظة الدقهلية من خلال تنفيذ برنامج التدريب للمرأة بالدقهلية، وثمن دور الأكاديمية علي دورها البارز في تنفيذ العديد من البرامج والدورات التدريبة المتخصصة لرفع قدرات المديرين التنفيذيين والمديرين العاملين في مختلف مؤسسات الدولة بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم لتمكينهم من أداء عملهم بطريقة إحترافية وتولى المناصب القيادية.

يذكر أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يضم عدد 5 سيدات بمنصب رئيس مركز ومدينة من إجمالي عدد 21 رئيس مركز ومدينة وحي بنسبة 25 % ، وعدد 35 نائب رئيس مركز ومدينة من إجمالي عدد 95 نائب ونائبة بنسبة 40 % ، و عدد 32 رئيس وحدة قروية من إجمالي 118 رئيس وحدة قروية بنسبة 27 % ، و عدد 23 مدير إدارة بديوان عام المحافظة من إجمالي عدد 57 مدير إدارة بنسبة 40%.

برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" يهدف إلى تأهيل السيدات في المحافظات المصرية بغرض تمكينهن اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في مجتمعاتهن ، ويقدم البرنامج حزمة تدريب متنوعة من المهارات الإدارية والشخصية لتطوير قدراتهن علي القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال ، بالإضافة إلي الوقوف علي اهم مستجدات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي ويضم البرنامج محور توعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسة لرؤية مصر 2030 ، وان البرنامج متاح للمرأة المصرية من كافة القطاعات ( حكومي - عام - خاص - رائدات أعمال) .