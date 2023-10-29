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متحدث باسم جيش الاحتلال: النشاط البرى فى غزة معقد ويتضمن مخاطر على قواتنا

الأحد، 29 أكتوبر 2023 11:03 ص
متحدث باسم جيش الاحتلال: النشاط البرى فى غزة معقد ويتضمن مخاطر على قواتنا جيش الاحتلال
كتب محمد عبد العظيم

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قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن النشاط البرى فى غزة معقد ويتضمن مخاطر على قواتنا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". 

ويوم الجمعة الماضى، بدأت إسرائيل، عمليات اجتياح برى واسع النطاق لقطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى، دانييل هاغارى، أن "القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية فى قطاع غزة".

هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف برى وبحرى وجوى إسرائيلى أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، فى 7 أكتوبر الجارى، والتى أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلى واحتجاز نحو 200 آخرين كرهائن.







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