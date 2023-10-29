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غارات عنيفة فى محيط مستشفى القدس في تل الهوى جنوب غربى مدينة غزة

الأحد، 29 أكتوبر 2023 03:02 م
غارات عنيفة فى محيط مستشفى القدس في تل الهوى جنوب غربى مدينة غزة غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل: "غارات عنيفة في محيط مستشفي القدس في تل الهوي جنوب غربي مدينة غزة".

ويوم الجمعة الماضي، بدأت إسرائيل، عمليات اجتياح بري واسع النطاق لقطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن "القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة".

هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.

 

 

 







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