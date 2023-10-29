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طيران الاحتلال ينفذ أحزمة نارية عنيفة وغارات متتالية على عدة مناطق فى غزة

الأحد، 29 أكتوبر 2023 01:59 م
طيران الاحتلال ينفذ أحزمة نارية عنيفة وغارات متتالية على عدة مناطق فى غزة غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي ينفذ أحزمة نارية عنيفة وغارات متتالية على عدة مناطق في قطاع غزة.

ويوم الجمعة الماضي، بدأت إسرائيل، عمليات اجتياح بري واسع النطاق لقطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن "القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة".

هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.

 

 

 







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