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طب فاقوس جامعة الزقازيق توجه قوافل طبية لقرى شمال الشرقية.. صور

الأحد، 29 أكتوبر 2023 10:03 ص
طب فاقوس جامعة الزقازيق توجه قوافل طبية لقرى شمال الشرقية.. صور الكشف على المرضى
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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أطلقت كلية الطب البشرى بفاقوس جامعة الزقازيق، مبادرة سلسلة قوافل الخير، ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى تحت شعار "تحيا مصر". 

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، والدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور وليد عبد الفتاح إسماعيل عميد كلية الطب البشرى بفاقوس، وبمشاركة أساتذة وأعضاء هيئة تدريس وأطباء من جميع التخصصات.

وذلك إيمانا برسالتها نحو المجتمع، وفى سبيل الاهتمام بصحة مواطنى الشرقية، تم توجيه القافلة الطبية إلى قرية عرب درويش بفاقوس، ضمت 14 تخصصا طبيا، وتم الكشف على عدد 1350 حالة، كما تم إجراء التحاليل الطبية والأشعة التليفزيونية للمرضى بالمجان، بالإضافة إلى حجز 7 حالات لإجراء عمليات جراحية مجانية يقوم بها الدكتور محمد نافع.

القافلة

القافلة

الكشف على المرضى
الكشف على المرضى

جانب من القافلة
جانب من القافلة

عميد الكلية والاطباء
عميد الكلية والاطباء
 






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