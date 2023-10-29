طبيب يوضح 5 أنواع من التهاب الكبد الفيروسى وطرق انتقاله

كتبت نهير عبد النبى

أنواع التهاب الكبد الفيروسى 1: التهاب الكبد من النوع أ التهاب الكبد الفيروسى واحد من أكثر الأمراض المعدية التى تسببها الفيروسات ما يؤثر على صحة الكبد ويسبب أضرار كثيرة وحسب ما قاله الدكتور أحمد سيد، استشارى الباطنة والجهاز الهضمى جامعة الإسكندرية، فأن هناك أنواع من التهاب الكبد الفيروسى وهى:

يعتبر التهاب الكبد من النوع أ من أكثر الأنواع البسيطة فى العلاج وذلك فى حالة اكتشافه مبكرًا، وبمجرد العلاج منه يكتسب الجسم مناعة تحصنه من الإصابة مرة أخرى بالفيروس، ويتوافر لقاح ضد الفيروس المسبب له للوقاية منه، وينتقل عن طريق "شرب ماء ملوث، تناول أطعمة ملوثة".

2. التهاب الكبد من النوع ب وهو من الأنواع التى تنتقل فيه العدوى عن طريق الدم كالتالى:

-الولادة، حيث ينتقل من دم الأم المصابة إلى طفلها.

-التعرض لإبر ملوثة بالفيروس، وتكثر هذه الحالة بين المدمنين كونهم لا يراعون أي إجراء وقائي صحي.

ويتوافر لقاح مضاد للفيروس المسبب له للوقاية منه.

3. التهاب الكبد من النوع ج يعرف التهاب الكبد من النوع ج بأنه أحد أنواع التهابات الكبد المزمنة كونه يتفاقم في الجسم دون أي أعراض ملحوظة فأعراضه تتشابه مع الإنفلونزا ولا يميز المصاب بينهما، لذلك غالبًا تتفاقم الحالة وتصل إلى تليف وفشل الكبد.

ويمكن علاج التهاب الكبد من النوع ج بالأدوية المضادة للفيروسات

4. التهاب الكبد من النوع د يعتبر التهاب الكبد من النوع د من أنواع التهاب الكبد غير الشائعة كون الإصابة به محدودة، ويتميز الفيروس المسبب له بتأثيره على الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد ب فهو يحتاج الفيروس ب للبقاء نشيطًا، ويتواجد الفيروس في دم المصاب لذلك تتشابه طُرق انتقاله مع انتقال التهاب الكبد الفيروسي من النوع ب، وج.

لا يتوافر أي لقاح مضاد لهذا الفيروس، ولكن لقاحات الفيروس المسبب لالتهاب الكبد من النوع ب تساعد بعض الشيء في الحماية منه.

5. التهاب الكبد من النوع هـ هو أحد أنواع التهاب الكبد المنتشرة في جميع أنحاء العالم، وهو يسبب مرض خطير يعرف باسم التهاب الكبد الحاد المؤدي للوفاة لبعض المصابين.

وينتقل عن طريق:

-شرب ماء ملوثة

- تناول أطعمة ملوثة

-تعالج بعض الحالات بالأدوية المضادة للفيروسات