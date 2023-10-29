طالبات باروط التجارية ببنى سويف ينظمن ممرا شرفيا لمعلم لبلوغه المعاش.. صور

بنى سويف - هانى فتحى

نظمت طالبات مدرسة باروط التجارية بنات، التابعة لإدارة بنى سويف التعليمية اليوم، ممرا شرفيا للمعلم رفعت محمود عبدالمجيد معلم كبير مادة الرياضة المالية ووكيل شؤون العاملين بالمدرسة، تكريما له بعد وصوله السن القانونية للتقاعد ورد الجميل له على ما قدمه خلال مشواره التدريسى.

واصطفت الطالبات والمعلمون بالممر، فى مشهد مبهج، اعترافا منهم بفضله خلال سنوات عمره التى قضاها بين الطلاب فى حضور محمود هنداوى مدير المدرسة.

واستقبلت الطالبات، المعلم رفعت محمود عبدالمجيد فى طابور الصباح بالتصفيق الحار، حاملين لافته عليها صورة، فيما ألقى معلمين المدرسة كلمات ترحيب وثناء له.