اليوم السابع
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الأحد، 29 أكتوبر 2023 04:21 ص
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ضبط 4 عاطلين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي.. التحقيقات: حاولوا تهريب مبالغ كبيرة

الأحد، 29 أكتوبر 2023 04:00 ص
ضبط 4 عاطلين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي.. التحقيقات: حاولوا تهريب مبالغ كبيرة تجارة العملة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة ضبط 4 عاطلين، على خلفية قيامهم بالاتجار فى العملات الأجنبية خارج السوق المصرفى، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على جمع مبالغ مالية كبيرة من عملة إحدى الدول الأجنبية، وتسليم المبلغ المطلوب لأحدهم استعدادا لتهريبه خارج البلاد وتسليمه مرة أخرى إلى أحد الأشخاص فى نفس الدولة مقابل مبلغ مالي.
 
وبمواجهتهم خلال التحقيقات اعترف أحدهم أنه كان فى سبيله لتسليم مبلغ مالى لأحد المتهمين، بناءً على أن يتم تسليم المبلغ المالى مرة أخرى بإحدى الدول بعملة ذات الدولة، بما يعد اتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
 






النقد الأجنبي

تحقيقات النيابة

عملات اجنبية

السوق المصرفى




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