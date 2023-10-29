اليوم السابع
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الأحد، 29 أكتوبر 2023 01:28 م
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ضبط 16 محلا لبيع المبيدات الزراعية بدون ترخيص فى البحيرة

الأحد، 29 أكتوبر 2023 01:16 م
ضبط 16 محلا لبيع المبيدات الزراعية بدون ترخيص فى البحيرة حملات رقابية أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية الزراعة بالبحيرة برئاسة المهندس موفق محمود ساري وتحت اشراف المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة حملات رقابية  على محلات بيع المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج، لمواجهة المبيدات المقلدة والمغشوشة، والمخصبات الزراعية المحظورة تداولها بالأسواق و التي تشكل تهديد على الصحة العامة والبيئة والإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية.
 
وأسفرت تلك  الحملات عن ضبط 16محل مبيدات ومخصبات  زراعية بدون ترخيص بمركز إيتاى البارود ،كما تم ضبط  229 عبوة  مبيدات غير مسجله وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
 
من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة ، تكثيف الحملات الرقابية على محلات المبيدات والأسمدة الزراعية، وملاحقة مخالفات تداول المبيدات المغشوشة ومجهولة المصدر ، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
 






حملات رقابية

محلات مبيدات

محلات غير مرخصة

محافظة البحيرة

إيتاى البارود




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