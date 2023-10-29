ضبط 16 محلا لبيع المبيدات الزراعية بدون ترخيص فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية الزراعة بالبحيرة برئاسة المهندس موفق محمود ساري وتحت اشراف المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة حملات رقابية على محلات بيع المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج، لمواجهة المبيدات المقلدة والمغشوشة، والمخصبات الزراعية المحظورة تداولها بالأسواق و التي تشكل تهديد على الصحة العامة والبيئة والإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 16محل مبيدات ومخصبات زراعية بدون ترخيص بمركز إيتاى البارود ،كما تم ضبط 229 عبوة مبيدات غير مسجله وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، تكثيف الحملات الرقابية على محلات المبيدات والأسمدة الزراعية، وملاحقة مخالفات تداول المبيدات المغشوشة ومجهولة المصدر ، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.