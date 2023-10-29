"صحة الإسكندرية": تخصصات طبية جديدة لخدمة المواطن بمختلف الوحدات الصحية

الإسكندرية جاكلين منير

تفقدت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية اليوم، يرافقها عدد من قيادات مديرية الشئون الصحية عدد من المنشآت الصحية بمنطقة العامرية الطبية، وذلك استكمالاً لتنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، لمتابعة سير العمل بجميع المنشئات الصحية.

وبدأت وكيل الوزارة والوفد المرافق لها الزيارة باجتماع في ديوان منطقة العامرية الطبية في استقبال الدكتور مراد ظريف مدير منطقة العامرية الطبية للتعرف على فريق العمل بالمنطقة الطبية، ومناقشة الوضع بمختلف المنشئات الصحية التابعة للمنطقة، بما في ذلك التحديات الحالية وكيفية التغلب عليها، تلى ذلك المرور على المركز الطبي بالناصرية، مركز طب أسرة عرابي، رعاية طفل العامرية، وحدة طب أسرة ومكتب صحة العامرية.

وتفقد جميع الأقسام بما في ذلك الطوارئ وعيادات طب الأسرة و تنظيم الأسرة والمعامل وعيادات العلاج الطبيعي والأسنان و الصيدلية والتأكد من توافر جميع الأدوية الأساسية والتطعيمات والألبان ، ومناقشة بعض من التحديات مع الفرق الطبية من أجل الوصول لأفضل خدمة صحية مقدمة للمواطن.

وأكدت الدكتورة غادة ندا، أثناء المرور على ضرورة الاستخدام الأمثل للموارد لتوفير جميع الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطن بالوحدات الصحية، كما شددت على ادخال تخصصات طبية جديدة يحتاجها المواطن بمختلف والوحدات.