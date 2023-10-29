اليوم السابع
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شعبة الدواجن تكشف تطورات أسعار الفراخ والبيض في الأسواق

الأحد، 29 أكتوبر 2023 08:00 ص
شعبة الدواجن تكشف تطورات أسعار الفراخ والبيض في الأسواق أرشيفية
كتب - إسلام سعيد

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كشفت شعبة الدواجن أن أسعار الفراخ في السوق اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 تشهد استقرارا ملحوظا وسجل سعر كيلو الدواجن فى المزرعة 65 جنيهًا استجابة لمبادرة مجلس الوزراء بخفض الأسعار، ويصل سعر الكيلو للمستهلك بين 73 و75 جنيها، بحسب المنطقة، وذلك مع زيادة المعروض فى الأسواق فى الفترة الحالية.
 
وقرر الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أنه بدءاً من الأحد 15 أكتوبر تبدأ المزارع في خفض أسعار بيع الفراخ البيضاء لتسجل 65 جنيها كما تم خفض سعر كرتونة البيض لتسجل 115 جنيها تسليم المزرعة.
 
وأعلن الاتحاد العام لمنتجى الدواجن تفاصيل مشاركته فى مبادرة الحكومة التى تم الإعلان عنها لخفض أسعار السلع الغذائية من خلال توفير الدواجن والبيض بأسعار مخفضة وفى متناول المستهلك، وذلك فى إطار جهود الحكومة لـ ضبط الأسعار فى الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.






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