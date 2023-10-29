سماع شهود الإثبات فى محاكمة المتهمين بسرقة طالب بالإكراه بمنشاة القناطر غدا

كتب أحمد إسماعيل

تستمع غدا الإثنين، محكمة جنايات جنوب الجيزة ، لشهود الإثبات فى محاكمة شخصين لاتهامهما بخطف طالب وسرقة منقولاته تحت تهديد السلاح بمنطقة منشأة القناطر.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 3382 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة إمبابة، أن المتهمين "م . ا"، 22 سنة، سائق، و "م . ا"، 22 سنة، عامل، في يوم 11 مارس الماضي خطفا المجني عليه "ا . ع"، 20 سنة، طالب بالاكراه بأن استدرجاه ودلفا داخل سيارته وقاما بإشهار سلاح أبيض "مطواة" في وجهه وقاما بتكبيل يديه وقدميه واقتياده إلى مكان بعيد عن أعين المارة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين سرقا المنقولات المملوكة للمجني عليه، وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه وبوضع السلاح الأبيض على رقبته فأحدثا عمدا به إصابته، وتمكنا بتلك الوسيلة من شل مقاومته وإتمام سرقتهم.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين احتجز المجني عليه بغير وجه حق وبغير أمر احد الحكام المختصين، وذلك في مكان ناء حتى تمكن الأهالي من إنقاذه، كما حازا واحرزا سلاح أبيض "مطواة" بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.