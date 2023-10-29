اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 أكتوبر 2023 12:15 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

سلطنة عمان: العمليات البرية الإسرائيلية فى غزة تنذر بآثار كارثية على المنطقة

الأحد، 29 أكتوبر 2023 12:00 ص
سلطنة عمان: العمليات البرية الإسرائيلية فى غزة تنذر بآثار كارثية على المنطقة غزة
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت سلطنة عمان، أن استمرار التصعيد الخطير وسياسة العقاب الجماعى والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى التى تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى حربها الغاشمة على قطاع غزة؛ تعتبر "جرائم حرب".

وحذرت وزارة الخارجية العمانية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم - من مغبة العمليات العسكرية البريّة التى يعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلى القيام بها؛ والتى تنذر بآثار كارثية خطيرة على المنطقة والعالم وعلى فرص تحقيق السلام والاستقرار.


وناشدت المجتمع الدولي، بضرورة التدخل الفورى لوقف الحرب والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر؛ حقناً لدماء الأبرياء وللتمكين من إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للمدنيين.

 

 







غزة

قصف غزة

قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي

نتنياهو

الأمم المتحدة

طوفان الأقصى




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة