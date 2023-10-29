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سفير فلسطين للحملة الرسمية: نشكر الرئيس السيسى وشعب مصر على المواقف المشرفة

الأحد، 29 أكتوبر 2023 10:46 م
سفير فلسطين للحملة الرسمية: نشكر الرئيس السيسى وشعب مصر على المواقف المشرفة جانب من الاستقبال
كتب محمد الجالى- هند مختار

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استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة السفير الفلسطيني في مصر السفير دياب اللوح، ووفداً من الجالية الفلسطينية.
 
وكان في استقبال السفير الفلسطيني والوفد المرافق له، المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، وبدأ اللقاء بتحية وترحيب الحملة بالوفد والزيارة، مؤكداً أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية راسخ وقديم وهو استكمال لموقف الشعب المصري الثابت تجاه القضية بالدعم لأشقائنا في فلسطين، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصًا كل الحرص على دعم القضية الفلسطينية، فضلاً عن دعوته لوقف إطلاق النار وإرسال الدعم الإنساني والطبي إلى غزة، معبرًا عن مساندة الحملة الصادقة للأشقاء الفلسطينيين، منددين بما يحدث من قصف إسرائيلي على المدنيين في غزة، ما يعد اعتداءً خارج كل القوانين والقواعد. 
 
 
وأشار رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إلى أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لهدنة إنسانية بغزة ووقف إطلاق النار ودلالته الكبيرة للتعبير عن الضمير الدولي، مضيفًا أن هناك قناعة عند جميع المصريين بضرورة حل القضية الفلسطينية بشكل كامل ونهائي من خلال حل الدولتين والحفاظ على حقوق أشقائنا في فلسطين.
 
من جانبه، قال السفير دياب اللوح، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ مصر من مخططات خبيثة وأعادها إلى الطريق الصحيح، مشيراً أن مصر دولة عريقة ذات حضارة، تتحرك منذ قديم الزمن للسلام ووقف إطلاق النار منذ اللحظات الأولى من خلال التحركات المستمرة للسلام بالمنطقة، واستقبل قادة وزعماء من العالم واستمرار الاتصالات الدائمة للوصول لحل عادل في القضية ووقف إطلاق النار ليعُم السلام على المنطقة.
 
كما وجه أيضاً السفير الفلسطيني الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب على المواقف المشرفة في الدعم والسند التاريخي المستمر للشعب الفلسطيني والقضية، فضلا عن الجهود المصرية الحثيثة على إدخال المساعدات إلى غزة وتهدئة الأوضاع والتأكيد على الحق الفلسطيني في أراضيه.
 
 
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الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسى

مصر

القضية الفلسطينية

السفير الفلسطينى




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