وكالات

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، الأحد إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو تجاوز الخط الأحمر بالتهرب من مسؤولية الفشل في 7 أكتوبر، وذلك حسبما أفاد موقع العربية فى شريط عاجل.

وكانت قد ضغطت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماعها معه، وطالبته بإعادة ذويهم وعدم تعريض حياتهم للخطر، بعد ليلة من القصف هي الأعنف منذ عدوان الاحتلال على القطاع والمُستمر منذ 22 يومًا.