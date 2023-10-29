رئيس وزراء أسكتلندا داعيا لوقف العنف: أسرة زوجتى فى غزة على قيد الحياة

كتبت رباب فتحى

قال رئيس وزراء أسكتلندا، إن عائلته فى غزة على قيد الحياة بعد أن قال أنه فقد الاتصال بهم وسط القصف الإسرائيلي. وكشف حمزة يوسف، عبر موقع "إكس" المعروف سابقًا بتويتر، صباح اليوم، أنه سمع من أصهاره فى القطاع المحاصر، وأنهم على قيد الحياة.

وكتب: "سمعنا من أهل زوجتى فى غزة هذا الصباح أنهم على قيد الحياة والحمد لله. ومع ذلك، فقد نفدت مياه الشرب النظيفة لديهم."يجب تنفيذ قرار الأمم المتحدة. نحن بحاجة إلى وقف العنف، وإلى وصول كميات كبيرة من المساعدات دون تأخير."

وسافرت والدة زوجة حمزة يوسف، نادية النخلة، إليزابيث، وزوجها ماجد، إلى المنطقة قبل هجوم 7 أكتوبر، وهما محاصران منذ ذلك الحين.

وكان يوسف قال يوم الجمعة أنه لم يتمكن من الاتصال بأهل زوجته بعد انقطاع الاتصالات فى غزة، مضيفا أنه "لا يمكنه إلا أن يصلى من أجل بقائهم على قيد الحياة طوال الليل".

وأنهى رئيس الوزراء منشوره بهاشتاج "وقف إطلاق النار الآن"، وهو الهاشتاج الذى شاركه أكثر من 2.6 مليون مشاركة على منصة "إكس".

وسبق أن كتب رئيس الوزراء الاسكتلندى إلى جميع القادة السياسيين فى البلاد، وحثهم على دعم وقف إطلاق النار فى غزة.

وفى رسالة يُعتقد أنها أُرسلت مساء الخميس، قال أن لإسرائيل الحق فى الدفاع عن نفسها فى أعقاب الهجمات، لكن يجب اتخاذ إجراءات إضافية الآن لوقف "الكارثة الإنسانية المذهلة" التى تتكشف فى غزة قبل أن تصبح "كارثية".

وتلقى رئيس الوزراء ريشى سوناك، وزعيم حزب العمال السير كير ستارمر، وزعماء الأحزاب الرئيسية فى اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، رسالة يوسف.