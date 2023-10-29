اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 أكتوبر 2023 12:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس الغرفة التجارية: تصنيع الفلنكات فى مصر بنسبة100% خلال ثلاثة أشهر

الأحد، 29 أكتوبر 2023 11:16 ص
رئيس الغرفة التجارية: تصنيع الفلنكات فى مصر بنسبة100% خلال ثلاثة أشهر الغرفة التجارية - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استعرض أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية خطوات جديدة تقوم بها مصر لتصنيع الفلنكات في مصر خلال المرحلة القادمة وذلك في إطار التوسع فى تعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج الوطنى والحد من استيراد منتجات يمكن تصنيعها فى مصر.
 
وقال "العشري" على هامش المعرض الدولي للصناعة في نسخته الثانية إنه تم البدء فعليًا في اتخاذ خطوات لتصنيع الفلنكات في مصر خاصة بعد الاجتماع الذي عقده وزير النقل الفريق كامل الوزير، حيث تم طلب ذلك ومن هنا تحركنا سريعًا من خلال إنشاء خطين لإنتاج الفلنكات يتم تجهيزهما حاليًا، ومن المتوقع أن يظهر إنتاج مصري 100% للفلنكات فعليًا في غضون ثلاثة أشهر مقبلة تقريبًا.
 
يشارك في معرض هذا العام أكثر من 350 شركة مصنعة مصرية والعديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات المساهمة في تطوير الصناعة المصرية، كما يضم المعرض 18 قطاعًا صناعيًا، بمشاركة شركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والوزارات، وشركات أعضاء بغرف اتحاد الصناعات المصرية، وعدد من مشروعات الشراكات الدولية، ويضم أيضا قاعات للمباحثات واللقاءات الثنائية والشراكات المستقبلية B2B.
 
ولعل من أبرز الصناعات المتميزة في دورة هذا العام 2023 هي: الصناعات الهندسية ومواد البناء والمعدنية والنسيجية والعقارية والكيماوية والغذائية، مع تقدم ملحوظ لصناعة معدات الكهرباء والطاقة والطاقة الشمسية كذلك صناعة إنتاج الأسمنت والحديد والمعادن.






المعرض الدولي الثانى للصناعة 2023

الملتقى والمعرض الدولي للصناعة

الملتقى السنوي للصناعة الدورة الثانية

الملتقى والمعرض السنوي للصناعة 2023

الملتقى الدولي الثانى للصناعة 2023

المعرض الدولي الثاني للصناعة

المعرض الدولي الاول للصناعة 2022

اتحاد الصناعات المصرية

الرئيس السيسى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولي الأول للصناعة

دليل المعارض الدولية حول العالم 2023

دليل المعارض الدولية حول العالم 2024

جدول معارض مصر 2023

المعارض القادمة في مصر

معرض اتحاد الصناعات




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة