رئيس الغرفة التجارية: تصنيع الفلنكات فى مصر بنسبة100% خلال ثلاثة أشهر

كتب إسلام سعيد

استعرض أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية خطوات جديدة تقوم بها مصر لتصنيع الفلنكات في مصر خلال المرحلة القادمة وذلك في إطار التوسع فى تعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج الوطنى والحد من استيراد منتجات يمكن تصنيعها فى مصر.

وقال "العشري" على هامش المعرض الدولي للصناعة في نسخته الثانية إنه تم البدء فعليًا في اتخاذ خطوات لتصنيع الفلنكات في مصر خاصة بعد الاجتماع الذي عقده وزير النقل الفريق كامل الوزير، حيث تم طلب ذلك ومن هنا تحركنا سريعًا من خلال إنشاء خطين لإنتاج الفلنكات يتم تجهيزهما حاليًا، ومن المتوقع أن يظهر إنتاج مصري 100% للفلنكات فعليًا في غضون ثلاثة أشهر مقبلة تقريبًا.

يشارك في معرض هذا العام أكثر من 350 شركة مصنعة مصرية والعديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات المساهمة في تطوير الصناعة المصرية، كما يضم المعرض 18 قطاعًا صناعيًا، بمشاركة شركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والوزارات، وشركات أعضاء بغرف اتحاد الصناعات المصرية، وعدد من مشروعات الشراكات الدولية، ويضم أيضا قاعات للمباحثات واللقاءات الثنائية والشراكات المستقبلية B2B.

ولعل من أبرز الصناعات المتميزة في دورة هذا العام 2023 هي: الصناعات الهندسية ومواد البناء والمعدنية والنسيجية والعقارية والكيماوية والغذائية، مع تقدم ملحوظ لصناعة معدات الكهرباء والطاقة والطاقة الشمسية كذلك صناعة إنتاج الأسمنت والحديد والمعادن.